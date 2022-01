Câmara de Mondim de Basto promove testagem aos colaboradores

O Município de Mondim de Basto, atento à evolução da pandemia da COVID-19, tem vindo a adotar medidas que visam travar a propagação do vírus e, ao mesmo tempo, zelar pela segurança dos munícipes, na prossecução das suas atividades diárias.

São exemplos dessas medidas, o alargamento do período de funcionamento do Centro de Testagem, instalado na Piscina Municipal, até ao final do corrente mês de janeiro. Recorde-se que a instalação deste Centro de Testagem à COVID-19 resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Laboratório Germano de Sousa e funciona de segunda a quinta-feira, das 14h00 às 17:00 horas e às sextas e sábados, das 14h00 às 18:00 horas.A testagem de todos os colaboradores da autarquia foi também adotada como medida preventiva, assim como a adoção do teletrabalho em todas as situações em que o mesmo seja compatível com as funções dos funcionários.

De forma a restringir os contactos e a aglomeração de pessoas, a Câmara Municipal deliberou, ainda, cancelar todos os eventos culturais previstos para os próximos dias, no concelho.

Nesta fase de retoma das atividades letivas e profissionais, o Executivo Municipal de Mondim de Basto apela aos seus munícipes o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, como o reforço da testagem e da vacinação, que são cruciais para a recuperação da normalidade da vida quotidiana.