Câmara de Montalegre adquiriu seis novas viaturas

A Câmara Municipal de Montalegre informou, em comunicado, que acabou de adquirir seis novas viaturas. Trata-se de viaturas todo-o-terreno, da marca Toyota, que vão dotar o serviço de águas do município. Trata-se de um investimento superior a 160 mil euros que irá modernizar o parque automóvel da autarquia.

Orlando Alves, presidente do município, esclareceu que “estamos perante uma aposta necessária” que visa “operacionalizar as brigadas externadas da Câmara”.

“É um investimento necessário que visa operacionalizar as brigadas externas da Câmara, como a das águas, que percorrem as serras para fazer a manutenção de depósitos e captações de água, normalmente de acesso difícil. As viaturas que possuíamos já estavam muito envelhecidas e, portanto, a solução foi a remodelação total da frota, afeta ao serviço de águas”, referiu.

Orlando Alves afirmou que pretendeu, com o investimento, dar condições ao operacionais, embora seja um esforço financeiro da autarquia, que está também a aguardar a entrega de um camião cisterna, no valor de 350 mil euros.