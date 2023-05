Câmara de Murça apresentou resultados do Plano de Acão para a Regeneração Urbana

Aproveitando a presença da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, na participação das cerimónias oficiais do Dia do Município de Murça, Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal deu nota pública, “em nome da transparência”, dos resultados do PARU – Planos de Acão para a Regeneração Urbana levados a cabo neste território.

Para Mário Artur Lopes, “após a burocracia da definição das áreas de regeneração urbana, as ARU, das operações de regeneração urbana, as ORU, propusemo-nos levar a cabo seis operações de ação, desenvolvemos seis projetos, que estão totalmente executados. Totalizam em euros e com total rigor um investimento global de 1.232.137,90 € (um milhão, duzentos e trinta dois mil, cento e trinta e sete euros e noventa cêntimos)”.

Desta verba, 865.419,09 € foram apoios financeiros no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), tendo a Câmara Municipal de Murça suportado de fundos próprios no valor de 366.718.82€, no conjuntos dos seis projetos.