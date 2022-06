A Câmara Municipal de Murça procedeu à requalificação do espaço público na área adjacente ao Largo de São Bento em Candedo.

O espaço conta agora com uma zona ajardinada, com bancos e com um nicho para culto religioso.

Este era um velho anseio da população residente nas imediações deste espaço, que agora ganhou mais segurança e uma nova vida.