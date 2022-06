Câmara de Murça efetua trabalhos de manutenção em diversos jardins públicos

A Câmara Municipal de Murça procedeu recentemente à plantação de novas plantas em alguns dos jardins públicos municipais. Entre os quais destacamos a remodelação do novo relvado no Largo 31 de janeiro, mais conhecido como o jardim da “Porca de Murça”, onde se localiza o ex-libris e imagem de marca do concelho com o mesmo nome.

Também na Praça 5 de outubro, o jardim do Pelourinho Manuelino ganhou um novo colorido, neste que é e continuará a ser um local icónico da Vila de Murça. Na zona do Parque Urbano, foi semeada relva junta da arborizada do Interface Rodoviário, que, entretanto já começou a ganhar colorido.

Seguem-se outras intervenções noutros espaços, sempre com a garantia de segurança e conforto dos seus utilizadores.

A autarquia está ainda constantemente a efetuar avaliações fitossanitárias e de risco de rutura de árvores existentes e os serviços de jardinagem do Município continuam a acompanhar e a monitorizar todos os espaços verdes, com vista à preservação deste património natural e ambiental de grande importância para Murça e para a sua população.