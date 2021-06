Câmara de Santa Marta de Penaguião apoia corporações de bombeiros em 16 mil euros

Autarquia já atribuiu apoio no valor de cerca de 16 mil euros às corporações de bombeiros voluntários do Concelho de Santa Marta de Penaguião. A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião deliberou na última reunião de Câmara do dia 8 de junho de 2021, atribuir um apoio financeiro de cerca de 8 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes para ações de formação.

Já no ano transato, a autarquia penaguiense apoiou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião com um valor semelhante como forma de investimento na formação dos elementos da corporação.

Desta forma, a autarquia penaguiense, sensível à nobre missão dos bombeiros voluntários, em particular do Concelho, apoia a formação, para que as nossas populações sejam a cada dia socorridas com mais profissionalismo e conhecimento. De salientar ainda que, o Município de Santa Marta de Penaguião também apoia os Bombeiros Voluntários do concelho com a isenção de taxas.