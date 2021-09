Câmara de Vila Real e ACES Douro ponderam manter estrutura de apoio à vacinação

No início do mês de setembro, e perante o sucesso da campanha de vacinação contra a COVID-19 na área de influência do ACES Douro I, foi noticiado que a partir do final do mês a vacinação do pequeno número de pessoas que ainda não foi vacinado, passaria a acontecer nos centros de saúde.

O Município tomou conhecimento, entretanto, da recomendação da Task Force no sentido ser mantido um modelo de Centro de Vacinação Comunitário, em Concelhos de maior expressão demográfica, não só pela necessidade do cumprimento do plano de contingência da vacinação da gripe sazonal 2021/2022, mas também pela eventualidade de vir a ser recomendada uma terceira inoculação da vacina contra a COVID-19.

Assim, em articulação com o ACES Douro I, está a ser ponderado manter um Centro de Vacinação Comunitário, instalado no Regia Douro Park, em funcionamento, dando resposta às necessidades neste território, evitando sobrecarregar os Centros de Saúde da Cidade.

Mais uma vez, o Município de Vila Real e as autoridades de saúde procuram antecipar a necessidade de resposta ao atual momento sanitário, preservando a saúde dos Vila-realenses.