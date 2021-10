Câmara de Vila Real e ACES Douro promovem vacinação sem recurso às instalações do Regia-Douro Park

Mantendo a estreita articulação que tem caracterizado as relações entre o Município de Vila Real e o ACES Douro I – Marão e Douro Norte, foi concluído que o Centro de Vacinação Comunitário (CVC) instalado no Regia Douro Park é sobredimensionado para as necessidades atuais de vacinação.

Recorde-se que a campanha de vacinação contra a gripe sazonal decorrerá em simultâneo com o reforço da vacina contra a COVID-19 para maiores de 65 anos, e que esse facto havia levado as duas instituições a manterem em funcionamento o CVC. Após uma análise detalhada das necessidades, concluiu-se que os Centros de Saúde, complementados pela Unidade Móvel de Saúde do Município, serão suficientes para fazer face a esta nova etapa de vacinação. De qualquer maneira, a experiência acumulada nos últimos meses permitirá que, em caso de necessidade extraordinária, seja possível reativar um CVC em Vila Real.

O Município de Vila Real gostaria ainda de alertar as autoridades responsáveis pela campanha de vacinação para o erro que foi cometido no início da vacinação contra a COVID-19, nomeadamente a convocação dos cidadãos para vacinação através de SMS enviada para os seus telefones móveis. Sublinha-se novamente que, para a faixa etária em questão, esta metodologia causou grandes atrasos e confusão, num processo que se pretende expedito e eficaz.

Assim, o Município de Vila Real sugere veementemente que, tal como se fez no passado recente, os utentes a serem vacinados sejam contactados telefonicamente. Quer o Município, quer, seguramente, todas as Juntas de Freguesia do concelho de Vila Real, estarão novamente disponíveis para auxiliar de todas as formas a salvaguarda da saúde dos nossos concidadãos.