Câmara de Vila Real lança novo concurso para aquisição de máquinas de recolha de embalagens

O Município de Vila Real vai lançar novo concurso para aquisição de máquinas de recolha de embalagens, no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”.

“Uma vez que o primeiro equipamento adquirido para o efeito não cumpria as necessidades mínimas de qualidade tornou-se imprescindível resolver o contrato e lançar novo procedimento administrativo”, pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que este projeto, que prima pelo caráter experimental, visa a promoção do uso sustentável do plástico e pela implementação dos sistemas de incentivo e de depósito para embalagens de bebidas não reutilizáveis.

Com o lançamento do novo concurso a autarquia espera poder ter, em breve, esta iniciativa em pleno funcionamento, disponibilizando um equipamento que cumpra as expectativas dos vila-realenses, que ao longo deste processo se têm mantido empenhados em continuar a participar neste projeto-piloto de incentivo ao consumidor para a devolução de embalagens de bebidas.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.

GC CMVR