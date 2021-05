Câmara de Vila Real vai comemorar a Semana Europeia da Juventude

De 24 a 30 de maio o Município de Vila Real vai comemorar a Semana Europeia da Juventude (SEJ), subordinada ao tema «O nosso futuro nas nossas mãos». Trata-se de uma iniciativa da União Europeia, através das agências nacionais para o programa Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade, juntamente com a rede Eurodesk, que se realiza de 2 em 2 anos, e da qual o Município de Vila Real faz parte.

As Semanas Europeias da Juventude permitem debater temas pertinentes para os jovens, dar a conhecer as oportunidades existentes no seio da UE no domínio da juventude e celebrar histórias de sucesso. Trata-se do maior evento deste género na Europa.

Nesta semana serão dinamizadas atividades em escolas profissionais, agrupamentos de escolas, agrupamentos de escuteiros, entre outros. A primeira atividade “Multiplicadores Juniores” será dinamizada pelos presidentes das associações de estudantes das escolas profissionais e agrupamentos de escolas do concelho de Vila Real. Este ano, devido à pandemia, os jovens foram desafiados a divulgar as iniciativas e programas da Semana Europeia da Juventude dentro da sua própria comunidade escolar.

A segunda iniciativa passará pelos “Multiplicadores Jovens nas Freguesias”, no âmbito da qual estes serão convidados a divulgar as iniciativas e programas da Semana Europeia da Juventude dentro da sua própria comunidade (freguesia). Serão convidados 4 jovens por freguesia para uma sessão presencial que, posteriormente, divulgarão a informação nas suas associações/grupos juvenis dos meios rurais, impulsionando assim a Juventude Rural, promovendo uma sociedade inclusiva.

Outra iniciativa passará pela dinamização do jogo “Agora EU”, um jogo de tabuleiro gigante que levará os participantes a conhecer e a compreender as centenas de oportunidades que têm ao seu dispor para explorar a Europa e como participar em projetos internacionais.

Será ainda dinamizada uma sessão de informação junto dos alunos residentes na residência de estudantes, do 2º Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário. Nesta sessão, serão levados a cabo um conjunto de princípios e práticas de trabalho com jovens e aprendizagem não formal, de forma a envolvê-los na Semana Europeia da Juventude.

Este ano a novidade passará pela realização de uma iniciativa inter-regional online, com a participação de outros multiplicadores Eurodesk, onde serão trabalhados os Youth Goals 6 e 7, “Impulsionar a Juventude Rural” e “Trabalho Digno para Todas as Pessoas”, utilizando para o efeito um conjunto de ferramentas digitais e de práticas de aprendizagem não formal.

O Município de Vila Real continua a apostar na Juventude, informando os jovens das oportunidades europeias, incentivando-os a serem mais ativos e fornecendo-lhes mais ferramentas para a construção de um amanhã melhor.