Câmara de Vila Real volta a promover Campos de Férias “Verão em Movimento”

Os Campos de Férias Verão em Movimento estão de regresso, para auxiliar pais/encarregados de educação na ocupação dos tempos livres das suas crianças e jovens, proporcionando-lhes momentos de diversão e convívio. Este ano, para além do campo de férias “Verão em Movimento”, o Município de Vila Real levará a cabo, pela primeira vez, o campo de férias “Geração IN”, que criará uma resposta dirigida a crianças e jovens abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão: medidas seletivas e/ou medidas adicionais.

No caso dos campos de férias “Verão em Movimento”, serão realizados 4 campos/semanas, com o limite máximo de 60 crianças por campo, dos 6 aos 13 anos. O primeiro campo de férias irá decorrer de 4 a 8 de julho, o segundo de 11 a 15 de julho, o terceiro de 18 a 22 de julho e quarto de 25 a 29 de julho. O período de inscrições será único e decorrerá entre os dias 6 e 17 de junho. No ato da inscrição os encarregados de educação podem optar por um, dois, três ou quatro campos [semanas]. No caso dos campos de férias “Geração IN”, serão realizados 3 campos/semanas, com o limite máximo de 15 crianças por campo, dos 6 aos 16 anos. O primeiro campo de férias irá decorrer de 4 a 8 de julho, o segundo de 11 a 15 de julho e o terceiro de 18 a 22 de julho.

O período de inscrições será único e decorrerá entre os dias 6 e 17 de junho. No ato da inscrição os encarregados de educação podem optar por um, dois ou três campos [semanas]. Havendo lista de espera, as crianças/jovens não podem repetir campos [semanas]. As inscrições serão efetuadas por ordem de chegada, na secretaria da Piscina Municipal Coberta, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, para os campos de férias “Verão em Movimento”, e na Divisão de Educação Desposto e Juventude, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, para os campos de férias “Geração IN”.

É obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão do participante, do NIF do Encarregado de Educação e a entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida. As famílias beneficiárias do escalão 1, escalão 2 ou do Cartão de Famílias Numerosas devem apresentar o comprovativo da sua situação. Só é permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao máximo de 3 participantes.

“Verão em Movimento” e “Geração IN” criarão uma resposta integrada de férias para todos com a, sempre que oportuna, interação entre as suas atividades quer na programação quer na sua concretização. Pretende-se que as crianças e jovens possam participar em atividades de carácter diferenciado, tendo em conta o nível de desempenho individual, atividades essas de carater lúdico, desportivo, lazer e cultural, promovendo-se o contacto com o ar livre, com atividades estimulantes, desafiantes, de valor educativo e que contribuam para o melhor crescimento de todos os participantes.

FICHA DE INSCRIÇÃO CAMPO DE FÉRIAS

FICHA DE INSCRIÇÃO CAMPO DE FÉRIAS – GERAÇÃO IN