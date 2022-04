Câmara do Peso da Régua cria Cartão Jovem Municipal

A Câmara Municipal do Peso da Régua celebrou um protocolo com a Movijovem, com vista à implementação do Cartão Jovem Municipal de Peso da Régua.

O Cartão Jovem Municipal destina-se aos jovens residentes no Município de Peso da Régua, com idade compreendida entre os 12 e os 29 anos, inclusive. Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm acesso a vantagens específicas, disponibilizadas pelos serviços municipais, bem como pelas entidades que se associaram a esta iniciativa. A saber:

INFRAESTRUTURAS E/OU EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Aluguer de equipamentos desportivos – 10%;

Piscinas Municipais – 10% nas mensalidades das utilizações 3 vezes por semana.

SERVIÇOS E TAXAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Construção de habitação unifamiliar – Taxas relativas a licenciamento 50%;

Reabilitação de habitação unifamiliar – isenção de taxas relativas a licenciamento;

Tarifa de ligação domiciliária, incluindo a ligação do contador – 10%.

OUTRAS ENTIDADES

10% de desconto nos serviços oferecidos pela empresa associada LM Serviços;

10% de desconto na compra de bens e artigos superiores a 50 euros na empresa associada Casa Antão;

10% de desconto na aquisição de lentes oftálmicas e lentes de contacto na empresa Ótica Médica das Beiras, Lda;

15% de desconto na aquisição de óculos de sol na empresa associada Ótica Médica das Beiras, Lda;

20% de desconto na aquisição de aros para óculos na empresa associada Ótica Médica das Beiras, Lda;

10% de desconto em todos os livros, exceto promoções e livros escolares, na empresa associada Livraria e Papelaria Nova Régua, Lda – Livraria Tecliber;

10% de desconto em todos os auxiliares escolares na empresa associada Livraria e Papelaria Nova Régua, Lda – Livraria Tecliber;

10% de desconto nos restantes produtos, exceto promoções na empresa associada Livraria e Papelaria Nova Régua, Lda – Livraria Tecliber;

20% de desconto em todos os produtos, não acumulável com outras promoções, na empresa Boutique Brás;

10% de desconto em todos os artigos da empresa associada Óptica Santos, Lda;

5% de desconto em grupos de 10 pessoas, na empresa associada Café Nacional;

10% de desconto em grupos de 20 pessoas, na empresa associada Café Nacional;

15% de desconto em grupos de 30 pessoas, na empresa associada Café Nacional;

15% de desconto na aquisição de aros na empresa associada Douro Ótica Opticália;

15% de desconto na aquisição de lentes oftálmicas, na empresa associada Douro Ótica Opticália;

15% de desconto na aquisição de óculos de sol, na empresa Douro Ótica Opticália;

10% de desconto na aquisição de lentes de contacto, na empresa associada Douro Ótica Opticália.

Na eventualidade de outras entidades pretenderem associar-se a este projeto deverão efetuar contato com a ACIR.

Mais informações em https://pesoregua.cartaojovem.pt