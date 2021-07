Câmara entrega apoios a Associação de Santa Eugénia e Fábrica da Igreja de Cotas

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, entregou um apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de Cotas com vista à execução das obras de restauro do altar-mor e do altar lateral da Igreja de Cotas. O apoio concedido, no valor de 14.300 euros, justifica-se pela necessidade de assegurar a preservação do património religioso que integra um espaço destinado ao usufruto da comunidade.

Também a Associação Cultural e Social de Santa Eugénia recebeu um apoio pontual da Câmara Municipal para aquisição de uma viatura de transporte de passageiros. O apoio concedido irá permitir assegurar um meio de transporte condigno, destinado a servir os utentes desta Instituição Particular de Solidariedade Social.