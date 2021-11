Câmara Municipal adquire terreno no Seminário para construção de parque de estacionamento

No passado dia 5 de novembro foi assinada, no Cartório Notarial de Vila Real, a escritura pública de compra e venda e comodato, por parte do Seminário de Vila Real à Câmara Municipal de Vila Real, de um terreno com a área de 2.700 m2, destinado à construção de um parque de estacionamento. O terreno em questão corresponde a uma parte dos antigos recreios e era usado, desde há vários anos, precisamente para estacionamento de viaturas.

Após vários meses de negociações, as partes chegaram a um acordo que foi ratificado pelos organismos diocesanos competentes e ainda pelo Tribunal de Contas. O acordo resultou de um diálogo construtivo em que ambas as partes, sem deixar de defender os respetivos interesses, tiveram em vista a defesa do bem comum.

A diocese de Vila Real pretende, com este passo, contribuir para o desenvolvimento da zona central da cidade, permitindo a concretização de uma estrutura fundamental para servir os residentes e os visitantes. Acresce que a situação em que o terreno se encontra não é satisfatória, não só do ponto de vista estético, mas sobretudo porque oferece um número limitado de lugares de estacionamento, em condições precárias.

Está previsto que o novo parque aumente significativamente os lugares de estacionamento o que virá ajudar à revitalização do centro da cidade. Será também, por isso, um apoio importante para que as pessoas provenientes dos vários pontos da diocese ou de fora possam aceder mais facilmente a eventos diocesanos a realizar no Seminário ou na Sé Catedral.

Fonte: Diocese de Vila Real