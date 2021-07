Câmara Municipal de Lamego celebra protocolo com Direção Regional de Cultura do Norte

A Câmara Municipal de Lamego assinou hoje um protocolo de colaboração com a Direção Regional de Cultura do Norte no âmbito da valorização e dinamização do património cultural do concelho de Lamego. A concretização desta parceria vai reflectir-se na instalação de um novo serviço público em Lamego, o primeiro em muitos anos.

O concelho de Lamego vai receber um novo serviço da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) que terá como principal objectivo acolher uma equipa de trabalho especializada e que passará a dispor de um espaço exclusivo para desenvolver as suas atividades, nomeadamente as relativas à área da conservação e do restauro._

Assim, e no seguimento da assinatura do protocolo de colaboração hoje estabelecido entre a Câmara Municipal de Lamego e a Direção Regional de Cultura do Norte, Lamego passará a contar, pela primeira vez em muitos anos, com a instalação de um novo serviço público que dará apoio a todas as ações desenvolvidas pela DRCN no município lamecense.