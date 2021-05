Câmara Municipal de Lamego efetua escavações arqueológicas na Casa do Horto

A Câmara Municipal de Lamego está a realizar diversos trabalhos arqueológicos na Casa do Horto, no seguimento da obra de renovação a decorrer no Bairro do Castelo. Futuramente a Casa do Horto será um espaço inteiramente dedicado à cultura e acolherá diversos eventos e exposições.

No âmbito do processo de reabilitação do Bairro do Castelo, a Câmara Municipal de Lamego está a proceder ao reforço da revitalização da Casa do Horto e da Torre dos Figos, dois edifícios históricos que anteriormente estavam votados ao abandono.

Assim, e após a demolição das ruínas da casa antiga, decorrem actualmente na Casa do Horto (localizada junto à entrada do Castelo de Lamego) a realização de diversos trabalhos arqueológicos que vão possibilitar a caracterização e registo de todos os vestígios materiais relativos a acontecimentos decorridos naquela área.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, realça que «esta intervenção vai permitir recolher mais dados e informações sobre o passado da nossa cidade, sobre a cultura e o modo de vida dos antepassados locais. As obras de escavação que estão a decorrer na Casa do Horto vão permitir isso mesmo, conhecer melhor a nossa História e mostrá-la a quem nos visitar.» Por outro lado, Ângelo Moura sublinha que «a Casa do Horto acrescentará no futuro, mais um lugar memorável ao Bairro do Castelo, já que o novo edifício será palco de várias iniciativas culturais com o intuito de atrair jovens e turistas que pretendam usufruir de um local único e com uma vista singular sobre a nossa cidade.»

As obras na Casa do Horto estão a decorrer no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), sendo co-financiadas pelo FEDER.