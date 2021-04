Câmara Municipal de Lamego realiza limpeza de estradas florestais

A Câmara Municipal de Lamego, tendo em conta a segurança dos munícipes e a época de incêndios que se aproxima, principiou os trabalhos de limpeza das bermas de vários quilómetros de estradas municipais.

Os trabalhos de beneficiação e limpeza que a Câmara Municipal de Lamego tem estado a executar ao longo dos cerca de 57km de estradas municipais do concelho de Lamego são já bem visíveis.

A intervenção, que termina no próximo mês de abril, tem estado a cargo da equipa de Sapadores dos Bombeiros Voluntários de Lamego e que tem realizado a limpeza das bermas e valetas das estradas camarárias com o intuito não só de limpar a vegetação em excesso mas também dotar as estradas de maior segurança e visibilidade para automobilistas e peões.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, afirma que «através desta ação o município de Lamego pretende, por um lado, dar cumprimento ao estabelecido na lei, por outro, defender também o património florestal dos incêndios rurais, assim como proporcionar uma maior segurança de pessoas e bens.»