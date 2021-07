A Câmara Municipal de Mesão Frio adquiriu uma nova viatura pesada de passageiros, com 30 lugares, para maior comodidade dos munícipes, nomeadamente, para transporte escolar, para coletividades, instituições do concelho e munícipes em geral, no âmbito das iniciativas dinamizadas pela autarquia.

Na viatura, orçada em 126.695,74 mil euros, predominam imagens alusivas ao território Porta do Douro, bem como, ao artesanato, à gastronomia, ao vinho e a pontos turísticos de interesse, como forma de reforçar a divulgação da imagem do Município.

Esta ação enquadra-se na política de modernização da frota automóvel do Município e visa melhorar o serviço público prestado pela autarquia.