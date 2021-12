Câmara Municipal de Mesão Frio assinala passagem de ano com fogo de artifício

Para comemorar a entrada no novo ano, a Câmara Municipal de Mesão Frio programou uma sessão de fogo de artifício, pelas 00h00 do dia 1 de janeiro de 2022, no centro da vila. Face à evolução da situação pandémica, o espetáculo pirotécnico terá a duração de apenas 5 minutos, como forma singela de assinalar o momento.

O Executivo Municipal reforça a necessidade de se proteger, evitando situações que o/a possam pôr em risco. Apelamos a que assista ao fogo de artifício através da janela ou à porta de casa, com o devido distanciamento social.

“É o momento de receber o novo ano com alegria e esperança. Desejamos-lhe um feliz e próspero ano 2022. Que seja pleno de saúde, paz, amor e realizações pessoais”, informou a autarquia.