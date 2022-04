Câmara Municipal de Mesão Frio celebrou protocolo para a dinamização do basquetebol

Com o objetivo de promover o ensino e a prática do Basquetebol junto da população estudantil, a Câmara Municipal de Mesão Frio celebrou um protocolo de colaboração com a Associação de Basquetebol de Vila Real, o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e o Sport Clube de Mesão Frio, em janeiro do presente ano, com a duração de três anos letivos.

No âmbito do protocolo celebrado, o Município compromete-se a ceder as instalações desportivas e materiais considerados indispensáveis à realização do projeto; equipar o Centro Escolar de Mesão Frio com tabelas de minibasquete e zelar pela sua manutenção e segurança; ceder/indicar os técnicos para implementar o projeto no 1.º Ciclo de Ensino Básico; responsabilizar-se pela realização de um ‘Ponto Alto’ associativo; garantir a cedência de instalações desportivas para a realização dos convívios locais e regionais, bem como, a participação e o transporte dos jovens envolvidos na atividade mensal de minibasquete organizada pela Associação de Basquetebol de Vila Real; apoiar financeiramente o projeto e garantir o apoio ao Sport Clube de Mesão Frio na despesa relativa aos recursos humanos envolvidos.

Deste modo, a Câmara Municipal de Mesão Frio pretende contribuir para a promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde da população. A concretização de projetos desportivos de clubes e associações, cuja qualidade seja reconhecida e patenteiem proveito para as populações locais é, também, um dos objetivos a considerar, bem como, proporcionar-lhes meios adicionais para suportar os encargos decorrentes do desenvolvimento da prática desportiva (regular ou pontual), organização de eventos desportivos, implementação de projetos ou parcerias e realização de obras nos espaços desportivos.

Recorde-se que só no presente ano, este é o segundo protocolo de colaboração celebrado pelo Município, para a promoção da prática desportiva no concelho, tendo sido celebrado já um para a dinamização do andebol, como forma de contribuir para uma prática desportiva inclusiva e diversificada.