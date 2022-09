Câmara Municipal de Mesão Frio promoveu mais um programa de Ocupação de Tempos Livres

A Câmara Municipal de Mesão Frio proporcionou mais um programa de Ocupação de Tempos Livres (OTL), aos jovens do concelho com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu, esta manhã, os 29 jovens participantes para a cerimónia de entrega dos diplomas e das bolsas monetárias, presidida pelo vice-presidente da autarquia, Fernando Correia. O programa ocupacional decorreu entre 4 de julho e 26 de agosto, ao longo de quatro quinzenas, e promoveu a ocupação saudável dos tempos livres e das férias escolares, orientando os jovens para o desempenho de atividades que contribuem, simultaneamente, para a sua formação, para a comunidade e para o desenvolvimento do espírito de cidadania. Pais, encarregados de educação e os jovens participantes, foram acolhidos com uma palavra de apreço e de agradecimento do vice-presidente da Câmara Municipal.

A sessão terminou com um discurso de esperança e votos de sucesso para o desempenho escolar dos jovens do concelho, passando uma mensagem final de que “O caminho faz-se caminhando”.Através do programa de Ocupação de Tempos Livres, a autarquia de Mesão Frio pretende continuar a melhorar e a promover o conhecimento da realidade onde os jovens se inserem, incutindo valores de entreajuda e resiliência.

GC CM