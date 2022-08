Câmara Municipal de Mesão Frio relançou jogos sem fronteiras

Na noite de 13 de agosto, a Câmara Municipal de Mesão recriou o espírito do saudoso programa televisivo recordado por todos, com a dinamização dos Jogos Sem Fronteiras. O serão foi deveras animado para os participantes e levou o público ao rubro, com a equipa amarela da freguesia de Barqueiros, a conquistar o 1.º lugar desta divertida competição amigável.

Em campo, estiveram seis equipas: cinco de cada freguesia do concelho e uma da Câmara Municipal. Como aposta forte na dinamização do lazer, a Câmara Municipal irá lançar uma nova edição dos Jogos Sem Fronteiras em 2023. Haverá novos jogos, mais atrativos para o público e para quem joga, num formato que se pretende mais abrangente e espetacular para todos.

A classificação das equipas foi apurada de acordo com o somatório da pontuação conquistada na totalidade dos jogos. A equipa de Mesão Frio – Santo André, com a cor azul, alcançou o 2.º lugar e o empate imprevisível entre a equipa vermelha de Cidadelhe e a equipa branca da Câmara Municipal, levou-as a festejarem juntas o 3.º lugar. A equipa verde da freguesia de Oliveira conquistou o 4.º lugar e por último e não menos importante, a equipa roxa de Vila Marim, a fechar as classificações, com o 5.º lugar. Foi uma competição amigável, divertida e de salutar convívio entre os diferentes participantes.

Composta por oito participantes, quatro homens e quatro mulheres, cada equipa jogou seis jogos, sendo que cada jogo recebeu duas equipas em confronto direto e de forma alternada. A seleção dos elementos de cada equipa foi efetuada por cada uma das Juntas de Freguesia, privilegiando os nativos e/ou moradores das freguesias. A Câmara Municipal de Mesão Frio agradece às Juntas de Freguesia do concelho, pelo empenho demonstrado e, sobretudo, aos participantes que se desafiaram.

GC CM Mesão Frio