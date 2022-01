Câmara Municipal de Mondim de Basto assegura passe escolar gratuito para os alunos do ensino secundário

O Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, partilhou ontem no Conselho Municipal de Educação, a decisão da Câmara Municipal em assegurar a totalidade da despesa com os passes escolares dos alunos que frequentam o ensino secundário no concelho.

Esta medida surge na sequência dos mesmos passes deixarem de ser comparticipados pelo PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes e representa, mensalmente, uma despesa de 3.000 euros.

Como explica a Vereadora Carla Silva, “com esta posição ficou evidente a vontade do Município em apoiar e promover a frequência do ensino no concelho, assim como a estreita relação de colaboração existente entre o Município e o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, que será certamente uma boa base de trabalho para o momento de transferência de competências previsto para abril de 2022”.

Foi igualmente partilhado com o Conselho Municipal de Educação as obras de beneficiação no Centro Escolar e o arranque do procedimento para aquisição de equipamento informático, mobiliário e material didático, no valor total de 275.147,57€, essencial para o melhor funcionamento dos serviços escolares.

GC da CM de Mondim de Basto