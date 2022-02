Câmara Municipal de Mondim de Basto atribui apoio de 47.500€ às associações desportivas

Oito associações desportivas do concelho de Mondim de Basto estão a ser financeiramente apoiadas pela Câmara Municipal, tendo em vista a execução dos respetivos planos de atividades, propostos para o corrente ano de 2022.

Com uma verba de 47.500€, a autarquia Mondinense assegura, de acordo com os critérios definidos no regulamento municipal desta medida, apoio às associações sediadas no concelho e sem fins lucrativos, que apresentaram a sua candidatura às categorias de “Desporto de Rendimento: Competição/Prática Desportiva não Profissional” e “Desporto de Rendimento: Formação Desportiva – Atividade Regular”.

Este ano, apresentaram candidatura para a obtenção dos referidos apoios a AMA – Associação Mondim Atletismo, a Associação Champions MMA, a Associação Cicloturismo e BTT de Mondim de Basto, o Atei Futebol Clube, o Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto, o Clube de Parapente de Basto, o Clube de Ténis de Mondim de Basto e o Mondinense Futebol Clube.

Uma medida que o executivo municipal considera fundamental para reforçar o apoio à prática desportiva regular, como meio de promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis, entre todos os segmentos da população.

GC CMMB