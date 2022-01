Câmara Municipal de Mondim de Basto valoriza Percursos Pedestres do Concelho

O património natural de que o concelho de Mondim de Basto é detentor, constitui-se como um importante recurso de atração e de promoção do território.

Os sete percursos pedestres sinalizados, para além da sua riqueza natural, revelam muito daquilo que é a identidade das gentes de Mondim.

Ciente da importância destes produtos quer para os residentes, quer para os visitantes, a Câmara Municipal assumiu como prioridade, apostar na manutenção e valorização destes percursos, procedendo ao levantamento da situação em que se encontram todos os percursos pedestres existentes.

Para além da necessidade de limpeza, melhoria de acessibilidades e reposição de sinalética em alguns dos referidos percursos, a Câmara Municipal decidiu encerrar temporariamente o PR1 – Caminhos da Senhora da Graça, devido aos trabalhos de abate e recolha de material lenhoso que se encontram a ser realizados pelo ICNF e que estão a bloquear parte do percurso.

O Município de Mondim alerta, ainda, os caminheiros que pretendam conhecer o PR2 – Levada de Piscaredo, para os perigos existentes nesta época do ano, desaconselhando a sua utilização nos períodos de maior humidade.

Como explica a Vereadora Carla Silva, “a singularidade e autenticidade do património natural do concelho de Mondim de Basto desafiam-nos à descoberta e à partilha de novas experiências. Vamos, por isso, continuar a trabalhar no sentido da sua dinamização e valorização, em favor do desenvolvimento de Mondim e da região”.

GC CMMB