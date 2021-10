Câmara Municipal de Murça organizou Dia do Diploma 2021

A Câmara Municipal de Murça, em conjunto com o Agrupamento de Escolas e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, organizou o Dia do Diploma 2021, como forma de reconhecer o empenho e o sucesso dos alunos Murcenses.

Esta cerimónia pública, que contou com a presença de inúmeros encarregados de educação, colaboradores e membros da comunidade escolar, incluiu um concerto de jovens da Orquestra Energia e, posteriormente, a entrega dos diplomas de mérito aos alunos e dos certificados de conclusão do Ensino Secundário.

Tal como aconteceu em anos transatos, o Município ofereceu ainda um prémio monetário ao melhor aluno de cada ciclo, valorizando o esforço dos estudantes após este período pandémico, no qual superaram, conjuntamente com toda a comunidade e instituições, os desafios letivos.