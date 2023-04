Câmara Municipal de Sabrosa distinguida com o Selo Comunidade Pró-Envelhecimento

A Câmara Municipal de Sabrosa foi distinguida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses – OPP com a atribuição do Selo Comunidade Pró-Envelhecimento, pelo forte compromisso desempenhado com a promoção do envelhecimento saudável dos munícipes.

O Selo Comunidade Pró-Envelhecimento pretende reconhecer e distinguir as comunidades portuguesas, cujas políticas, programas, planos estratégicos e práticas demonstram ser bem-sucedidas ao longo de todo o ciclo de vida da população, tendo sido atribuídos um total de 72 selos a autarquias e juntas de freguesia do país.

Este contributo da OPP para a sustentabilidade dos sistemas social e económico, resultou de uma candidatura no qual o município revelou e demonstrou boas práticas implementadas no terreno, com o primordial objetivo da construção de uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e segura.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, demonstra o seu contentamento com esta atribuição “que é o reconhecimento da preocupação do município com o bem-estar das nossas gentes e com o acompanhar de perto de toda a população, em especial a mais envelhecida, sendo para nós um orgulho ter esta distinção da parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses”.

A atribuição do Selo Comunidade Pró-Envelhecimento tem como objetivo estimular o apoio público a novas e criativas abordagens que permitam às comunidades envelhecer de modo saudável, com qualidade e inovação, e que representem um valor acrescentado para a sociedade, com reflexo direto no seu bem-estar.