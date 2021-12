Câmara Municipal de Sabrosa e CLDS 4G oferecem evento de Natal “em segurança” aos alunos

A Câmara Municipal e o CLDS 4G de Sabrosa ofereceram aos alunos da Escola Básica Fernão de Magalhães uma festa de Natal diferente do que é habitual.

O evento contou com a presença dos responsáveis do projeto e da entidade promotora, responsáveis municipais, responsáveis escolares e dos delegados das turmas abrangidas na atividade. No momento, foram entregues, para posterior distribuição junto de todos os alunos, uma lembrança alusiva ao Natal, oferta do município. A presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, aproveitou o momento para ouvir por parte dos alunos quais os seus desejos para o próximo ano e para deixar votos de um Feliz Natal aos presentes, estendidos aos familiares dos mesmos, alertando também para a importância do cumprimento de todas as medidas atualmente em vigor para evitar a propagação da COVID-19, desejando “poder realizar no próximo ano uma festa de Natal diferente e sem restrições”.

O momento ficou ainda marcado pela oferta de lembranças, por parte do município aos docentes, tanto da Escola EB 2,3 Miguel Torga como da Escola EB-JI Fernão de Magalhães.

Ainda neste espírito natalício, o município de Sabrosa proporcionou aos alunos da Escola Básica Fernão de Magalhães e dos Jardins de Infância do concelho de Sabrosa uma ida ao cinema para assistir a um filme de animação da Disney “Encanto”, cumprindo sempre todas as normas de segurança atualmente em vigor. Durante as sessões não faltaram as pipocas para cada um dos participantes e a excitação, alegria e animação foram os sentimentos mais reconhecidos no rosto de cada um dos alunos presentes.

Fonte: CM Sabrosa