Câmara Municipal de Vila Real acolheu sessão inicial de “Leituras e Música”

“Leituras e Música” foi o tema escolhido pela Rede de Bibliotecas de Vila Real (RBVR) para a iniciativa “Semanas de Leitura”, que decorrerá nas escolas, de março a maio, contando com a participação especial dos alunos do Conservatório Regional de Música. A sessão de abertura decorreu na Câmara Municipal de Vila Real, no dia 6 de março, com um apontamento musical pelo Quarteto de Saxofones do Conservatório, e a leitura de poemas de Eugénio de Andrade por alunos das escolas de Vila Real.

Promover o gosto pela leitura nos alunos do concelho é o objetivo desta iniciativa promovida pela Rede de Bibliotecas Escolares, em parceria com o município, contando para isso com um vasto programa de atividades, procurando captar o interesse dos mais jovens pela leitura, entre as quais se destacam os encontros com autores e contadores de histórias, palestras, concursos, mostra bibliográfica, feira do livro, wokshops, entre tantas outras interessantes propostas.

O Vice-presidente e Vereador do Pelouro de Educação e Ensino, Alexandre Favaios, enalteceu mais esta iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares e manifestou o total apoio da autarquia a esta e outras atividades que promovam o gosto pela leitura nos mais jovens, numa clara aposta na formação de leitores-cidadãos esclarecidos. Terminou a sua intervenção parafraseando Eugénio de Andrade “Uma palavra é como a nota que procura outras para um acorde perfeito”, numa referência ao tema escolhido pela rede de Bibliotecas Escolares que este ano celebra não só a leitura, mas também a música.