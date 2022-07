Câmara Municipal de Vila Real oferece donativo ao Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar

Na passada sexta-feira, dia 15 de julho, a Câmara Municipal de Vila Real ofereceu, ao Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), o valor da bilheteira da Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2022.

Este evento, que decorreu no passado mês de maio, no âmbito das atividades do mês da Juventude, reuniu participantes de vários estabelecimentos de educação e ensino. Por se tratar de um evento de cariz solidário, o valor da receita da bilheteira reverte, todos os anos, para uma instituição.

Este ano, foi selecionado o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – Serviço de Pediatria, e o valor será utilizado em prol do bem-estar dos nossos utentes de “palmo e meio”.