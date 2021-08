Câmara Municipal do Peso da Régua apoia campanha de esterilização de animais de companhia

A Câmara Municipal do Peso da Régua aderiu, pelo quarto ano consecutivo, à campanha de apoio à esterilização de animais de companhia, promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Nesse âmbito, a autarquia celebrou, uma vez mais, protocolo de cooperação com as duas associações de animais do concelho: a Companhia dos Animais e o Grupo de Proteção de Animais da Régua, com vista ao incentivo à esterilização e cooperação financeira na execução da campanha.

Desde 2018, ao abrigo desta campanha foram esterilizados cerca de 1200 animais. A relação de cooperação existente entre a Câmara Municipal do Peso da Régua e as duas associações de animais garante amplitude à resposta existente, com o objetivo de controlar o crescimento da população animal, sem deixar de os proteger.

O protocolo prevê o apoio no valor de 15 mil euros, em complemento à verba atribuída pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, num valor equivalente.

A par desta campanha, está em vigor a campanha de apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia.

Para informações sobre o procedimento a adotar, sugere-se contacto com a Câmara Municipal do Peso da Régua ou com as Associações identificadas que encaminharão os casos apresentados.