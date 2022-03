Câmara Municipal do Peso da Régua distinguiu mulheres ligadas a cargos políticos

No DIA INTERNACIONAL DA MULHER, a Câmara Municipal do Peso da Régua homenageou as mulheres que se destacam pelo contributo dado na política, através do desempenho de cargos em órgãos como Junta/Uniões de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, desde 1974, até ao presente. Para a cerimónia foram consideradas as mulheres que tomaram posse no início do mandato para o qual foram eleitas.

José Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, destacou a importância da mulher, sublinhando os desafios como os que são vividos pelas mulheres ucranianas que, numa luta diária pela sobrevivência, carregam os seus filhos, em busca de paz e segurança.

O Autarca sublinhou o contributo dado pelas mulheres reguenses na política, acentuando que a visão de cada uma das homenageadas se traduziu em valor acrescentando e que é fundamental continuar a contar com o empenho de todas, para que juntos consigamos o melhor para Peso da Régua, o melhor para os reguenses.

A cerimónia decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua.