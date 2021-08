Câmara Municipal de Mondim de Basto implementa medida de apoio ao arrendamento para fins habitacionais

A Câmara Municipal de Mondim de Basto dispõe de uma nova medida de apoio social que tem como objetivo garantir um apoio económico aos agregados familiares desfavorecidos, para o arrendamento de habitações.

A Presidente da Câmara, Teresa Rabiço explica que “no concelho de Mondim de Basto estão identificadas algumas famílias carenciadas que vivem em situação de precariedade habitacional. Este programa de Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais pretende colmatar estas situações e garantir, tal como estipulado na Constituição da República Portuguesa, a todos os cidadãos o direito a possuir uma habitação em condições de higiene e conforto.”.

Os agregados familiares interessados em usufruir deste apoio deverão apresentar o seu processo de candidatura no Serviço de Ação Social da autarquia, mediante o preenchimento do requerimento que se encontra disponível no site oficial do município em https://municipio.mondimdebasto.pt

Além do apoio às famílias, esta medida visa também promover a dinamização do mercado de arrendamento, estimulando a reabilitação do edificado para esse fim, bem como a revitalização de áreas urbanas degradadas e em perda demográfica.