Câmara promoveu Feira Franca “Porca de Murça” na EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro

A Câmara Municipal de Murça divulgou a Feira Franca “Porca de Murça” edição do ano 2022, na EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro, que decorreu no passado domingo e que contou com a presença de vinte e três mil participantes que assim cumpriram a mais bela corrida do Mundo.

Esta fascinante corrida teve lugar no coração do Douro Vinhateiro, a Região Demarcada Mais Antiga do Mundo, Património Mundial, terra de encantos mil ou, como perpetuou o poeta Miguel Torga, para muitos o melhor poeta português do século XX, o REINO MARAVILHOSO.

Para além do importante impacto ao nível da participação, o evento foi transmitido através de um canal televisivo nacional. De referir ainda que esta prova consta como oficial RUNNING WONDERS, Circuito Mundial de Meias Maratonas em Patrimónios Mundiais.

Mário Artur Lopes, presidente da edilidade assinalou que “o Município de Murça foi um dos 11 Municípios Oficiais da Mais Bela Corrida do Mundo, numa aposta para um convite para connosco descobrir o concelho de Murça, o nosso património, a nossa gastronomia, a nossa cultura e as nossas terras”…