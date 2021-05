Câmara reforça combate à praga do castanheiro no Concelho de Alijó

A Câmara Municipal de Alijó deu início a várias ações de luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro, tendo reforçado o combate com a largada de três vezes mais parasitoides, devido ao alastramento da doença que se tem verificado. Este investimento permite apoiar os produtores de castanha, sendo suportado na íntegra pelo Município de Alijó.

As largadas abrangem as Freguesias de Alijó, Carlão e Amieiro, Pegarinhos, Pópulo e Ribalonga, Vila Chã e Vila Verde, e são da responsabilidade do Gabinete Técnico Florestal da Câmara, em parceria com a RefCast – Associação Portuguesa da Castanha.

O combate consiste na largada do parasitoide, que se alimenta das larvas das vespas, sendo a única forma eficaz de controlar a praga e minimizar os seus efeitos negativos.

Este inseto ataca soutos de todas as idades e provoca a formação de galhas nos gomos e folhas, provocando a redução do crescimento dos ramos e a frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a qualidade da castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros.

O Município de Alijó está atento à evolução da praga e, à semelhança de anos anteriores, reforçou o seu plano de ação e continua a tomar medidas atempadas de combate à vespa das galhas do castanheiro.