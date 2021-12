Caminhadas da atividade “Em Forma” de regresso a Lamego

Após alguns meses de ausência, foram retomadas as caminhadas em grupo do projeto desportivo “Em Forma” promovido pelo Município de Lamego.

Sob o mote “Vamos voltar em forma e em segurança”, os participantes são divididos em grupos devidamente acompanhados e orientados por técnicos da autarquia, onde podem reatar o convívio e a atividade física em segurança.

A prática destas caminhadas, tão importante na normalização do bem-estar, realiza-se de segunda a sexta-feira. Têm sempre início e fim no Centro Multiusos e uma duração de 40 a 60 minutos. No final, são efetuados exercícios de reforço muscular e relaxamento.

Os praticantes do projeto “Em Forma” são ainda avaliados de forma a validar a evolução de cada um, quantificando os efeitos das caminhadas na sua saúde e bem estar.

É aberto a todos os interessados, sendo apenas necessária a inscrição no Programa Nacional de Marcha e Corrida.