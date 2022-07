“Caminho Cultural de Cabril” esteve em Exposição no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT) acolheu nas suas instalações a Exposição “Caminho Cultural de Cabril”, entre os dias 22 e 30 de junho de 2022. Esta iniciativa contou com o apoio do Município de Montalegre e da Junta de Freguesia de Cabril.

O feedback que os técnicos de turismo foram recebendo ao longo do tempo da exposição foi bastante positivo tanto pela parte das pinturas nos cavaletes que demonstram o trabalho de embelezamento realizado nas paragens dos autocarros, como do Guia Turístico que retrata o Caminho Cultural de cabril, o Património Natural, o Património Edificado, os Símbolos e Personalidades de Cabril.

O interesse e encantamento foram também dois aspetos muito notados nos visitantes sendo que alguns mencionaram a vontade de visitar o concelho de Cabril, especialmente na estação fria, onde poderão degustar o excelente fumeiro e carne barrosã e, com sorte, ver nevar.

De realçar que, entre os dias 22 e 30 de junho, 386 turistas visitaram o PTAT e, consequentemente, a exposição sobre o “Caminho Cultural de Cabril” que é um projeto de Arte Urbana da Junta de Freguesia de Cabril que encontrou nas paragens de autocarro o local ideal para as pinturas ligadas à história, às tradições laborais e à cultura popular.