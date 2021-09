Caminho Português Interior de Santiago alvo de renovação

O Caminho Português Interior de Santiago (CPIS) encontra-se agora em perfeitas condições para receber os visitantes, após a conclusão dos trabalhos financiados pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, no seguimento de uma candidatura conjunta envolvendo o Município de Vila Real e os restantes parceiros do CPIS.

O troço concelhio de Vila Real, que até aqui exibia algumas limitações, conheceu recentemente uma evolução muito significativa, com a regularização do piso em locais de manifesta dificuldade, limpeza de vegetação e colocação de sinalética mais moderna, devidamente certificada e padronizada, fazendo a manutenção ao longo de mais de 20 km, atravessando as freguesias de Parada de Cunhos, Vila Real, Borbela/Lamas de Ôlo e Adoufe/Vilarinho da Samardã. Além destas alterações, está a ser também preparada uma estratégia de promoção digital, fornecendo aos peregrinos todas as ferramentas necessárias para uma viagem confortável e segura.

Outros pacotes desta Candidatura, como a Capacitação de Recursos Humanos, o Turismo Acessível e a Promoção Nacional e Internacional sofreram algum compasso de espera em virtude da situação pandémica, estando a sua execução para muito breve.

Recorde-se que o Caminho Português Interior de Santiago se estende por 205 km, atravessando oito municípios do interior português (Viseu, Castro Daire, Lamego, Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves) ao longo de um itinerário medieval de peregrinação a Santiago de Compostela, que foi recuperado. Atravessa a fronteira em Vilarelho da Raia, percorrendo cerca de 180 Km da Via da Prata, em território espanhol, até alcançar Santiago de Compostela.

