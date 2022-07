“Caminhos”: Teatro de Vila Real acolhe peça de teatro com reclusos

A Associação Música Esperança Portugal, através do projeto “Ser em Coletivo”, financiado pela DGartes, vai promover o espetáculo “Caminhos”, no Teatro Municipal com reclusos do Estabelecimento Prisional de Vila Real.

O espetáculo acontece no dia 14 de julho, às 21 horas. O custo do bilhete é de 5 euros e reverte em benefício da missão da Associação Música Esperança Portugal, que consiste em fazer da música um meio de transformação individual e social.

“Há textos que se dizem, canções que se sentem, ritmos que se vivem e caminhos que se escolhem”. Neste espetáculo – “Caminhos” – estarão participantes do Estabelecimento Prisional de Vila Real, que pela primeira vez sobem ao palco de um Teatro para partilhar e descobrir novos percursos.

Este espetáculo é o resultado de um ano de trabalho com ateliers semanais orientados por quatro formadores, nas áreas da música, das artes plásticas e do movimento/dança. O importante é chegar, mas, neste espetáculo, construído corpo a corpo, voz a voz, “o importante é mesmo descobrir que há vários caminhos que podem ser percorridos”.