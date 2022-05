Campanha “1€ abem:” nas farmácias aderentes do distrito de Vila Real até 25 de maio

Arranca hoje, nas farmácias aderentes do distrito de Vila Real, a angariação de fundos da campanha “1€ abem:“, promovida a favor do Programa abem:. A iniciativa, que decorre até dia 25 maio, convida os portugueses a doarem 1€ ao Fundo Solidário abem:. O montante angariado pela ação será inteiramente aplicado na aquisição de medicamentos, produtos e serviços de saúde para os beneficiários abrangidos pelo programa.

“O Município de Vila Pouca de Aguiar orgulha-se de ser o porta-voz do distrito de Vila Real da Campanha “1€ abem:” promovida pela Associação Dignitude. Uma das grandes prioridades deste Executivo é o apoio social às famílias mais vulneráveis, desenvolvendo e apoiando ações com impacto positivo nos determinantes sociais em saúde como é o caso desta campanha. A fragilidade económica das famílias tem aumentado significativamente nos últimos tempos o que se reflete num maior número de pessoas com dificuldade no acesso a cuidados de saúde e à medicação. Convido todos que o possam fazer a participar nesta campanha, na certeza de que estarão a contribuir para uma causa maior: o direito à saúde”, declarou Manuela Castanheira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

“As Farmácias aderentes de Vila Real convidam toda a comunidade a dar o seu contributo na Campanha 1€ abem:. 1€ pode mudar vidas, garantindo que as famílias mais vulneráveis tenham acesso à saúde”, apela Marília Carvalho, farmacêutica.

Atualmente, a Rede abem: conta com 10 entidades referenciadoras no distrito de Vila Real:

Município de Alijó Alijó Município de Chaves Chaves Município de Mondim de Basto Mondim de Basto Município de Montalegre Montalegre Município de Murça Murça Município de Peso da Régua Peso da Régua Município de Santa Marta de Penaguião Santa Marta de Penaguião Município de Vila Pouca de Aguiar Vila Pouca de Aguiar Santa Casa da Misericórdia de Vila Real Vila Real União de Freguesias de Mouçós/Lamares Vila Real

No distrito, existe ainda uma rede de 47 Farmácias abem: onde os 1.530 beneficiários podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem: a 25 de maio de 2016, já foram dispensadas 73.834 embalagens de medicamentos no distrito de Vila Real no âmbito do Programa.