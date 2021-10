Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação em Sabrosa

EAPN assinala em Sabrosa Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza com lançamento de Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação

O Município de Sabrosa recebeu ontem as representantes da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza para o lançamento de uma Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação, dinamizada no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 2021.

No momento, a presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, recebeu por parte das representantes presentes, simbolicamente, um objeto que constitui a “Primeira pedra” na construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes, orientadas para os cidadãos, no acesso a uma habitação digna.

Sendo a habitação um direito fundamental constitucionalmente consagrado, e uma base para uma sociedade estável, esta campanha serve também de alerta ao desenvolvimento das políticas públicas nesse domínio, indo também ao encontro da Estratégia Nacional para a Habitação (ENH), aprovada em 2015, e que teve como objetivo dar um primeiro passo no sentido de uma resposta às necessidades assinaladas na conjuntura nacional atual nesta matéria.

Fonte: CM Sabrosa