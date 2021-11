Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação em Vila Real

A Vereadora da Ação Social, Mara Minhava, recebeu das mãos das representantes da Organização Não Governamental EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, Ana Paula Pinto e Catarina Oliveira, a “Primeira Pedra”, objeto que simbolicamente representa o primeiro passo na construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes, orientadas para os cidadãos, no acesso à habitação condigna.

Este ato simbólico é uma das iniciativas da Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito à Habitação, promovida pela EAPN Portugal para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A Vereadora, Mara Minhava, congratulou a ONG pela iniciativa e salientou a determinação do Município de Vila Real em continuar a trabalhar no sentido de conseguir encontrar soluções que permitam garantir o acesso à habitação condigna a todos os munícipes.

Recorde-se que Vila Real aprovou, recentemente, a Estratégia Local de Habitação do Município, um documento estratégico fundamental para garantir o acesso aos apoios a conceder ao abrigo do 1º Direito, programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

A EAPN Portugal é uma Organização Não Governamental que desde 1991 tem como missão contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva.

