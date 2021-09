Campo de Férias “Corgo São. Bila Sã” envolve jovens na biodiversidade

Está a decorrer, no Centro de Ciências de Vila Real, o campo de férias do projeto “Corgo São. Bila Sã”, uma iniciativa dedicada à educação ambiental dirigida a jovens entre os 12 e os 18 anos, com o objetivo de promover uma cidadania ativa e interativa na área do desenvolvimento sustentável, alertando para a importância da proteção dos recursos naturais, sobretudo da água.

Nestes primeiros dias, os 15 jovens enquadrados nesta iniciativa tiveram a oportunidade de se conhecer melhor, de dar os primeiros passos no mundo da fotografia, através de workshops e sessões fotográficas; e de efetuar experiências únicas, através de gelo seco.

Nesta última experiência, que decorreu ontem ao início da tarde, os jovens ficaram entusiasmados por descobrir a formula base dos refrigerantes e perceber que a melhor bebida é a agua.

“Acho que falo por todos os meus colegas quando digo que nos estamos a divertir muito e a aprender muito sobre esta lindíssima região. Estou a gostar muito. Para o ano, se tiver esta oportunidade, venho e convido alguns amigos e colegas. Está a ser muito divertido e estou a aprender muito”, sublinhou Francisco Pires, de 14 anos.

Por sua vez, Maria Leite, de 12 anos, sublinhou a simpatia dos orientadores e monitores, explicando o motivo que a levou a ingressar neste campo de férias foi o seu caráter “diferente”. “O que levou a fazer a inscrição foi a curiosidade em experimentar uma coisa diferente à qual não estou habituada, uma vez que costumo ir para um campo de férias em que apenas efetuamos atividades mais físicas”, explicou a jovem, destacando que “para quem gosta do tema da biodiversidade, este campo de férias é muito bom”.

Recorde-se que as temáticas deste projeto, candidato pelo Município de Vila Real ao Fundo Ambiental, são a proteção dos recursos naturais, com especial atenção na água, no ar e no ruído ambiental, assim como na transmissão de noções que de preservação dos territórios como vetor de qualidade de vida e saúde das populações.