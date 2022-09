Campo de Férias de Verão acolheu 225 crianças e jovens Mondinenses

No final do mais longo período de férias letivas, a Câmara Municipal de Mondim de Basto faz um balanço muito positivo do programa de apoio às famílias que desenvolveu entre os dias 1 de julho e 31 de agosto.

O Campo de Férias de Verão promovido pela autarquia Mondinense acolheu, nestes dois meses um total de 225 crianças e jovens do ensino pré-escolar e do 1º e 2º ciclos do ensino básico, que tiveram oportunidade de ocupar de forma lúdica e saudável este período de férias escolares.

A estas crianças e jovens, a Câmara Municipal garantiu o serviço de refeições tendo, em julho servido uma média de 120 refeições por dia e, no mês de agosto, uma média de 40 refeições diárias; mas também assegurou o serviço de transporte, das diferentes localidades do concelho para a Vila, bem como para as diversas deslocações para atividades desenvolvidas fora do concelho, nomeadamente, a Magikland, em Penafiel; o Aquaparque de Fafe; a Praia de Esposende ou a SEA LIFE, no Porto.

As parcerias desenvolvidas com as associações locais também se revelaram fundamentais para a diversificação das atividades, destacando-se as Oficinas de Expressões Dramáticas e o Workshop Gomas Saudáveis, dinamizados pelo projeto CLDS 4G Mondim In ou as aulas de Rafting/Canoagem, desenvolvidas pelo Grupo de Tamecanos de Mondim, no rio Tâmega.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, o programa “Campo de Férias de Verão” que este ano foi, pela primeira vez, alargado ao mês de agosto, garantiu às famílias que desenvolvem, neste período, a sua atividade profissional, a ocupação e cuidados dos seus filhos, num ambiente de convívio e partilha saudáveis.

GC CM Mondim de Basto