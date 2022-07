Campo de Férias de Verão de Mondim de Basto acolhe mais de uma centena de crianças

Encontra-se a decorrer, desde o dia 1 de julho, em Mondim de Basto, o Campo de Férias de Verão, promovido pela Câmara Municipal.

Trata-se de um projeto de apoio às famílias que acolhe, nesta edição, 143 crianças e jovens, do ensino pré-escolar e do 1º e 2º ciclos do ensino básico, que têm a oportunidade de ocupar de forma lúdica e saudável este período de férias escolares.

A autarquia de Mondim de Basto vai, pela primeira vez, estender este projeto ao próximo mês de agosto, garantindo às famílias que desenvolvem, neste período, a sua atividade profissional, a ocupação e o cuidado dos seus filhos.

O Campo de Férias de Verão apresenta um programa divertido e diversificado, onde se incluem atividades dentro e fora do concelho, como praia e parques aquáticos, ateliês de expressões artísticas e de culinária, acampamento, canoagem/rafting, percursos pedestres, piscina e intercâmbio com Campo de Férias.

Estas atividades estão a ser devidamente acompanhadas pelos professores das atividades de enriquecimento curricular, que conferem qualidade e segurança aos jogos e ateliês desenvolvidos.

A cantina do Centro Escolar também se encontra a funcionar durante este período, assegurando a todos os alunos o serviço de refeições.