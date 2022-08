O Campo de Jogos Municipal de Mesão Frio vai receber os Jogos sem Fronteiras, uma organização do Município de Mesão Frio em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho. A participar estarão cinco equipas em representação das freguesias e uma em representação da Câmara Municipal. Cada equipa será composta por oito elementos (4 homens e 4 mulheres).

Em simultâneo decorrerão três jogos, com duas equipas em confronto direto e de forma alternada. O objetivo será somar o maior número de pontos possível. Cada equipa terá direito a um JOKER, que deverá ser apostado num jogo à sua escolha e que lhe permitirá duplicar a pontuação obtida nesse jogo. Vencerá a equipa que conquistar a maior pontuação no somatório dos seis jogos.

As equipas serão representadas pelas seguintes cores:

Câmara Municipal – Branco

Freguesia de Barqueiros – Amarelo

Freguesia de Cidadelhe – Vermelho

Freguesia de Oliveira – Verde

Freguesia de Mesão Frio – Santo André – Azul

Freguesia de Vila Marim – Lilás