Campo de vólei de praia disponível no Complexo Desportivo de Valpaços

O Complexo Desportivo de Valpaços está a ser alvo de reestruturação e requalificação. Entre as novidades que estão acessíveis aos munícipes a partir desta terça-feira, 1 de Junho, está um campo de vólei de praia e a requalificação do espaço de street basquet, com marcações e uma pintura “street art”, realizada por um jovem do concelho, Luís Cancelinha.

Estas iniciativas visam motivar a população de todas as idades a praticar desporto numa área multifacetada, onde se pode praticar, desde o ténis, o basquetebol, voleibol, futsal, ginástica, atletismo, futebol, entre outros.

O acesso a estas instalações e atividades é livre (gratuito) e as reservas podem ser realizadas em www.valpacos.pt.

Numa segunda fase de intervenção no Complexo Desportivo de Valpaços, que vai avançar de seguida, irá ser realizada a requalificação do polidesportivo, junto às piscinas, bem como a construção de um novo parque infantil, reforço de máquinas bio-saudáveis e um espaço de street workout, aumentando ainda mais a escolha na área de exercício físico que se pode realizar naquelas instalações da autarquia