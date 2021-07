Candidato do PSD/CDS-PP alerta para a falta de médicos no ACES Douro I – Marão e Douro Norte

O candidato à Câmara Municipal de Vila Real pela coligação PSD/CDS-PP, Luís Tão, reuniu com a Direção do ACES Douro I – Marão e Douro Norte. Nessa reunião, os principais temas discutidos foram: a carência de 13 médicos neste agrupamento; a incapacidade de fixar profissionais de saúde no concelho e o agravamento do número de infetados pela Covid-19.

“Esta é mais uma situação incompreensível, especialmente no momento que o país e a nossa região atravessam. Sabemos que foi feito o pedido de contratação de pelo menos dois clínicos, que se mostraram disponíveis para integrar a equipa de cuidados de saúde primários definitivamente, tendo este pedido sido recusado pelo Governo. Perante isto, questiona-se a posição do Presidente da Câmara Municipal, sobretudo perante a sua influência, ou falta dela, junto do Governo na defesa dos interesses da população de Vila Real”, declarou Luís Tão, referindo que a candidatura já demonstrou publicamente a sua disponibilidade para participar num debate com o Presidente de Câmara, com o intuito de discutir este e outros temas de interesse para a população de Vila Real.