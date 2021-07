Candidatos socialistas a Mesão Frio entregaram listas para as Eleições Autárquicas

O socialista Paulo Silva, candidato à presidência da Câmara Municipal de Mesão Frio, juntamente com o Mandatário da sua candidatura e o atual presidente da Câmara Municipal em exercício de funções, Alberto Pereira, o candidato à Assembleia Municipal, Carlos Pombo Silva e os cabeça de lista candidatos às cinco Juntas de Freguesia do concelho, entregaram, ontem, dia 30 de julho, no tribunal de Mesão Frio, as listas das equipas candidatas pelo Partido Socialista às autárquicas do próximo dia 26 de setembro.

As listas apresentadas ao ato legal abrangem um total de 104 candidatos, das mais variadas faixas etárias, com vontade de “participarem ativamente nesta missão de fazerem mais e melhor pelo concelho”.