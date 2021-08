Candidatura de José Manuel Gonçalves à Câmara Municipal de Peso da Régua reuniu com associações locais

A candidatura à Câmara Municipal do Peso da Régua, liderada por José Manuel Gonçalves, reuniu ontem com a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural dos Chaquiços e com a Associação Companhia dos Animais Abandonados do Peso da Régua.

A primeira reunião centrou-se na importância da limpeza da margem do rio Douro, até à foz do rio Corgo, por forma a transformar esta área numa zona de convívio e lazer, para usufruto de todos.

Na segunda reunião, estiveram em cima da mesa temas como a importância de continuar a investir no controlo do crescimento da população animal, sem deixar de os proteger. Recorde-se que, desde 2018, existe um protoloco com a Câmara Municipal do Peso da Régua que tem permitido dar amplitude a essa resposta.

Além disso, nesta conversa foi identificada a necessidade de criar um modelo de gestão das colónias de gatos.

“Diante do trabalho cumprido pela Associação Companhia dos Animais Abandonados do Peso da Régua, reassumimos o compromisso de continuar a apoiar esta associação, por forma a potenciar os resultados já alcançados”, salientou a candidatura, em comunicado.